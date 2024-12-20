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حوادث

حبس تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالمعادي

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى ضم (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" بدائرة قسم شرطة المعادى، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (عاطل – مقيم بمحافظة المنيا). 
 

وبمواجهتهما اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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المعادى النيابة العامة قسم شرطة المعادي

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