البالون الطائر في الأقصر يحلق فوق السائحين احتفالا بتعامد الشمس على معابد الكرنك (فيديو)

حرصت شركات البالون الطائر على التحليق فوق المئات من السائحين أثناء الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك بمحافظة الأقصر، وسط أجواء من الفرحة والبهجة للحدث الفريد الذي يحدث سنويا.

ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس في الكرنك



وتعامدت الشمس على قدس الأقداس الإله آمون رع بمعابد الكرنك بمجرد شروقها وترتفع فى مركز البوابة الشرقية للمعبد والتى تقع على خط واحد مع البوابة الغربية، وتضيء الشمس فى هذا اليوم تمثال الإله آمون وزوجته الإلهة موت، اللذين يحتضن أحدهما الآخر فى وضع الجلوس والمصنوعان من حجر الألباستر والمتجهان بوجههما نحو الشرق، كما أن الشمس فى هذا اليوم تدخل إلى قدس الأقداس وتضيئ القاعدة الحجرية التى كان يقف فوقها فى الأصل تمثال الإله آمون رع رب الكرنك، وتضيئ الشمس أيضا موائد القرابين المقامة على خط واحد بطول محور المعبد والمصنوعة من حجر الألباستر والتي تنتمي إلى عصور فرعونية مختلفة.

البالون الطائر في الأقصر يشارك في احتفالات تعامد الشمس



يشار إلى أن تاريخ البالون الطائر في الأقصر إلى 35 عاما مضى، ففي عام 1988 أقلعت أول رحلة للبالون الطائر فوق سماء مدينة الأقصر، وقادها وقتها طيارون بريطانيون كانوا يعملون لصالح شركة فيرجن البريطانية التي أسست أول شركة بالون في مصر، وحملت اسم «بالونزا أوفر إيجبت»، وفى عام 1994 بدأ تأسيس أولى شركات بالون بتمويل وخبرات مصرية، حيث تأسست شركة هدهد سليمان، وفي 2003 تم تأسيس ثاني شركة مصرية شركة الماجيك، وفي 2005 أُسست سندباد للبالون الطائر لتكون الشركة الثالثة.

يذكر أنه يتم رصد الظاهرة فى يوم 21 ديسمبر من كل عام منذ 2007 عندما تم اكتشافها، ويكون فيها النهار هو أقصر نهار والليل هو أطول ليل، والشمس فى ذلك اليوم تكون على أدنى ارتفاع لها ظهرا على الأفق، كما تعلن بداية فصل الشتاء رسميًا.

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