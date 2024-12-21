الشتاء بدأ رسميا، لحظة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعابد الكرنك في الأقصر (بث مباشر)

قدمت بوابة «فيتو» بثًّا مباشرًا من داخل معابد الكرنك بمحافظة الأقصر، صباح اليوم السبت، رصدت فيه لحظة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس لمعبد الإله أمون رع، والذي يوافق 21 ديسمبر من كل عام، وهو بداية فصل الشتاء رسميًّا، ويكون فيه النهار هو أقصر نهار والليل هو أطول ليل، والشمس في ذلك اليوم تكون على أدنى ارتفاع لها ظهرًا على الأفق.

الأقصر تحتفل بتعامد الشمس

وتضمنت الاحتفالات بعض النغمات ذات الطابع التاريخي لموسيقى الصوت والضوء، وأيضًا اصطفاف أعضاء فرق الكشافة بالأعلام ومشاركة تلاميذ المدارس بالزي الفرعوني المميز، فضلًا عن قيام إدارة الوعي الأثري بالأقصر بتعريف الحاضرين وطلاب المدارس بظاهرة تعامد الشمس وارتباطها بعلوم الفلك والهندسة والعمارة.

محافظ الأقصر عن ظاهرة تعامد الشمس: حدث يساعد في تنشيط السياحة

كان أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أن رصد ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك تعد أحد أهم الأحداث التي تسعى المحافظة لاستغلالها في تنشيط السياحة وجذب مزيد من السياح وزيادة المناسبات على الأجندة السياحية المصرية والتعريف بريادة وتميز المصري القديم وبراعته في ربط علوم الفلك والهندسة المعمارية معًا.

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