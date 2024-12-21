الاستعدادات النهائية للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك بالأقصر (فيديو)

قدمت بوابة «فيتو» بثًّا مباشرًا للاستعدات النهائية للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس داخل معابد الكرنك، صباح اليوم السبت.

تعامد الشمس في الأقصر

وتعلن ظاهرة تعامد الشمس بدء فصل الشتاء رسميًّا عند المصري القديم، وهي ظاهرة تعكس عظمة قدماء المصريين ودرايتهم بعلوم الفلك وحركة الشمس بشكل دقيق وحركة الأجرام السماوية.



وتبدأ الشمس بالتعامد على قدس الأقداس في معبد الكرنك تكون فيها الشمس على أبعد درجة زاوية من مستوى خط الاستواء، وتكون متعامدة على مدار الجدي، ويتم رصد الظاهرة فى يوم 21 ديسمبر من كل عام، ويكون فيه النهار هو أقصر نهار والليل هو أطول ليل، والشمس في ذلك اليوم تكون على أدنى ارتفاع لها ظهرًا على الأفق.

برنامج الاحتفال لتعامد الشمس على الكرنك بالأقصر

وينطلق مراسم الاحتفال في تمام الساعة السادسة صباحا أمام ساحة معابد الكرنك، وفي تمام 6.15 مقدمة عرض الصوت الضوء أمام معابد الكرنك، وفي 6.30 موسيقى شروق الشمس، وفي تمام الساعة 6.35 موعد شروق الشمس، وفي تمام الساعة 6.40 حتى الـ7 صباحا بدء تعامد الشمس على معابد الكرنك.

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