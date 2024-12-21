بدء توافد السائحين لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بالكرنك في الأقصر (صور)

بدأ المئات من السائحين متعددي الجنسيات المختلفة من حول العالم في التوافد على معبد الكرنك في الأقصر لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس الإله آمون رع، صباح اليوم السبت، ويأتي هذا الاحتفال للعام الـ17 على التوالي.

وزارة السياحة والآثار تنهي استعداداتها للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس بالكرنك في الأقصر

وانتهت وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار من برنامج تنظيم فعالية كبيرة احتفالا بظاهرة تعامد بالتعاون مع محافظة الأقصر، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وشركة مصر للصوت والضوء، بما يعمل على الترويج للمقصد السياحي المصري.

وفي وقت سابق، كان أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أن رصد ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك تعد أحد أهم الأحداث التي تسعى المحافظة لاستغلالها في تنشيط السياحة وجذب مزيد من السياح وزيادة المناسبات على الأجندة السياحية المصرية والتعريف بريادة وتميز المصري القديم وبراعته في ربط علوم الفلك والهندسة المعمارية معًا.

ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بالكرنك

يشار إلى أنه يتم رصد ظاهرة تعامد الشمس فى يوم 21 ديسمبر من كل عام منذ 2007 عندما تم اكتشافها، ويكون فيها النهار هو أقصر نهار والليل هو أطول ليل، والشمس فى ذلك اليوم تكون على أدنى ارتفاع لها ظهرا على الأفق، كما تعلن بداية فصل الشتاء رسميًا.

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