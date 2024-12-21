عظمة الفراعنة تتجلى، 15 صورة ترصد تعامد الشمس على معابد الكرنك في الأقصر

احتفل أهالي الأقصر والسائحون من مختلف الجنسيات بظاهرة تعامد الشمس على المحور الرئيسي للإله آمون رع في مجمع معابد الكرنك، صباح اليوم السبت.

ظاهرة تعامد الشمس على الكرنك

وتعامدت الشمس على محور معبد الإله آمون رع بمجرد شروقها وترتفع في مركز البوابة الشرقية للمعبد والتى تقع على خط واحد مع البوابة الغربية، وتضيء الشمس فى هذا اليوم تمثال الإله آمون وزوجته الإلهة موت، اللذين يحتضن أحدهما الآخر فى وضع الجلوس والمصنوعان من حجر الألباستر والمتجهان بوجههما نحو الشرق، كما أن الشمس فى هذا اليوم تدخل إلى قدس الأقداس وتضيئ القاعدة الحجرية التى كان يقف فوقها فى الأصل تمثال الإله آمون رع رب الكرنك، وتضيئ الشمس أيضا موائد القرابين المقامة على خط واحد بطول محور المعبد والمصنوعة من حجر الألباستر والتي تنتمي إلى عصور فرعونية مختلفة.

التقاط الصور التذكارية احتفالا بتعامد الشمس على معابد الكرنك بالأقصر



وحرص مواطنو الأقصر والأجانب على التقاط الصور التذكارية التي وثقت لحظة تعامد الشمس على قدس الأقداس في معبد الكرنك بوسط مدينة الأقصر، وسط أجواء من الفرحة والبهجة، وسبق ذلك عروض الصوت والضوء التي تحكي قصة تعامد الشمس عند الفراعنة وبراعتهم في الفلك.



يذكر أنه يتم رصد الظاهرة فى يوم 21 ديسمبر من كل عام منذ 2007 عندما تم اكتشافها، ويكون فيها النهار هو أقصر نهار والليل هو أطول ليل، والشمس فى ذلك اليوم تكون على أدنى ارتفاع لها ظهرا على الأفق، كما تعلن بداية فصل الشتاء رسميًا.

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