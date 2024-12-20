أخبار الفن اليوم، أول رد من حورية فرغلي على رفض ناهد السباعي تقبيلها، نزار الفارس يحرج دوللي شاهين على الهواء، الأقصر السينمائي يكرم خالد النبوي، صلاح عبد الله يكشف حقيقة كتابة وصيته

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كالآتي:

كشف مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الرابعة عشرة برئاسة السيناريست سيد فؤاد، عن تكريم عدد من الفنانين وصناع السينما الإفريقية خلال دورته الجديدة التي تقام في الفترة من 9 إلى 14 يناير المقبل.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الدورة الرابعة عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، بحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والفنان الكبير محمود حميدة الرئيس الشرفي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والسفير أشرف إبراهيم مساعد وزير الخارجية، وعبد الله مصطفى مساعد وزير الشباب، والفنان محيي إسماعيل، والمنتج جابي خوري، وغيرهم.

قالت الفنانة رانيا يوسف: إنها لا تمانع في أن تعيش في قصة حب جديدة، في حالة وجود الشخص المناسب لها.

وأضافت رانيا خلال لقائها مع خالد عليش في برنامج ع الرايق: “لازم يكون روحه مناسبة لروحي، ويحب رانيا بجد مش ينبهر برانيا في فرق كبير، لازم يبقى فاهم دماغي وتصرفاتي وفاهم أنا متربية إزاي والحاجات دي بتيجي بالعشرة”.

تسبب الإعلامي العراقي، نزار الفارس، في إحراج الفنانة اللبنانية دوللي شاهين على الهواء خلال استضافتها في برنامجه، الذي يذاع على شاشة “الرابعة"، وقال لها: "أستأذنك أقلع الجاكيت وتغطي رجلك لأني مش عارف أغض بصري".

وردت دوللي شاهين على نزار قائلة: "أنا كده أزعل عشان دا انتهاك لخصوصيتي وحريتي، أنت لو عندك “دريس كود” كنت بلغني به قبل التصوير، وأنا حرانة وما ينفعش أحط حاجة على رجلي.

انطلق، منذ قليل، حفل الفنانة روبي في مدينتي وسط حضور جماهيري كبير، بعد آخر حفلاتها الغنائية بالسعودية.

وصعدت روبي علي المسرح وبدأت حفلها بأغنية “ليه بيداري كده”، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وقدمت روبي خلال حفلها باقة كبيرة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ومن أبرزهم نمت ننة، 3 ساعات متواصلة وغيرها.

طرح الفنان بهاء سلطان أغنيته الجديدة “حب حياتي” وشاركته الغناء منة شلبي من فيلم الهوى سلطان والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد داوود.

أغنية بهاء سلطان الجديدة حب حياتي من فيلم الهوى سلطان من كلمات منة القيعي، ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

روجت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس لـ حلقة خاصة من برنامجها صاحبة السعادة، والذي يعرض عبر شاشة DMC.

ونشرت إسعاد يونس صورة لضيف الحلقة المقبلة من برنامج صاحبة السعادة وهو متخفيا، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع" فيس بوك"، وعلقت قائلة: ليفل الوحش حلقة خاصة جدا قريبًا.

فيديو حورية فرغلي وناهد السباعي ، ردت الفنانة حورية فرغلي، على الفيديو المنتشر لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي أثار جدلًا كبيرًا، حيث إن الفنانة ناهد السباعي رفضت تقبيلها أثناء تواجدهم في فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.

وقالت حورية فرغلي في تصريح خاص لـ"فيتو": “ناهد السباعي فنانة معروفة وإنسانة ذوق وبنت ناس، وأنا كنت أول مرة أقابلها في حياتي؛ لأننا لم نلتقِ من قبل وأنا متأكدة ومقتنعة أنها لم تقصد عدم تقبيلي أثناء المهرجان وهذه المقابلة الأولى بيننا، هو بان إني اتكسفت شوية بس هي أكيد مش قصدها”.

كشف الفنان صلاح عبد الله حقيقة كتابته لوصيته، وذلك بعد منشور له على حسابه الشخصي عبر موقع “x”، الأمر الذي أثار تساؤلات الجمهور لمعرفة حقيقة الأمر، قائلا: “هذه التدوينة ليست وصيته بل كانت دردشة مع الجمهور وأفكار وخواطر بحب أشاركها مع المتابعين، ومنها خواطر عن الموت وفلسفته في الحياة”.

وأكد صلاح عبد الله في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن حالته الصحية تحسنت بشكل كبير في الوقت الحالي عن السابق، وذلك بعد تعرضه لنزلة برد شديدة مؤخرا.

بدأ الفنان أحمد عزمي تصوير دوره في مسلسل ظلم المصطبة، صباح اليوم، بديكور العمل داخل إحدى القرى بمدينة دمنهور، حيث تدور أحداث العمل هناك، ومن المقرر أن يستمر في تصوير دوره لمدة 5 أيام.

ويلعب أحمد عزمي شخصية الشيخ علاء ويدخل في مشاكل كثيرة مع الفنانة ريهام عبدالغفور خلال أحداث العمل، حيث تحدث بينهما أزمة ويعلم بها أهل القرية كلها.

كشفت المغنية العالمية شاكيرا أن كريس مارتن، المغني الرئيس لفرقة Coldplay’s الشهيرة، دعمها كثيرا أثناء فترة انفصالها عن حبيبها السابق لاعب كرة القدم السابق بيكيه.

وقالت شاكيرا في تصريحات صحفية: "كان بجانبي عندما انفصلت عن زوجي وشعرت بالحزن الشديد. كان يطمئن عليّ كل يوم ويرسل لي كلمات الدعم والقوة والحكمة."

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