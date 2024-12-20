كولر وقائد الأهلي غدًا في المؤتمر الصحفي لمباراة شباب بلوزداد

يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وقائد الفريق، غدا السبت المؤتمر الصحفي لمباراة شباب بلوزداد الجزائري في إطار الجولة الثالثة لمباريات دوري أبطال إفريقيا.‏



يعقد المؤتمر في الواحدة والنصف ظهر غد السبت، ويقام في استاد القاهرة الدولي؛ للرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة عن المباراة.‏



واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم بفرع النادي بمدينة نصر، بعد الراحة التي حصل عليها أمس؛ استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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