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ثقافة وفنون

بعد تعرضه لوعكة صحية، صلاح عبدالله يصدم جمهوره بنشر وصيته

صلاح عبدالله
صلاح عبدالله

 أعلن الفنان صلاح عبد الله، عن وصيته، الذى نشرها على طريقته الخاصة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “x”.

كتب صلاح عبد الله: «لما مت عملتوا إيه؟.. كان نفسي أشوفكم.. بس ما قدرتش أشوف.. لأني مت.. والكلام بيني وبينكو.. لما مت.. زعلتوا عليا قد إيه؟.. يوم يومين تلاته بالكتير.. مش بلومكم.. ده أنا عايزكو تعيشوا يومكم.. صدقوني يومين كتير».

وتابع: «تذكروني بكل خير، وحبذا لو كانت الذكرى بدموع أو شحتفة أو حشرجة أو نهنهة قصدي خلوا الحالة تبدو إنها حزن فاق كل الآفاق، في قلب من ألم الفراق موجوع واوعوا تنسوا، اذكروا محاسن موتاكم ولو مفيش ألفولي حبة محاسن واذكروها، واكتبوها على صوتي وشيروها، أو لما تيجي سيرتي اسكتوا اسكتوا وغيروا الموضوع، غيروا الموضوع لأني للأسف، لسه حي، لسه بهرب من اللي فات، لسه خايف من اللي جاي».

على الجانب الآخر، كان الفنان صلاح عبد الله كشف منذ ساعات عبر حسابه على «فيسبوك» تعرضه لدور برد شديد، وكتب: «نزلة برد شديدة بتشاور عقلها.. تنزل تغزو جسمي بكل تُقلها.. يا خلق حد صالح يناشدها يقولها إن عضم صاصا معادشي حِملها».

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