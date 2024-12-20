تذكروني بكل خير، صلاح عبد الله يكشف حقيقة كتابة وصيته

كشف الفنان صلاح عبد الله حقيقة كتابته لوصيته، وذلك بعد منشور له على حسابه الشخصي عبر موقع “x”، الأمر الذي أثار تساؤلات الجمهور لمعرفة حقيقة الأمر، قائلا: “هذه التدوينة ليست وصيته بل كانت دردشة مع الجمهور وأفكار وخواطر بحب أشاركها مع المتابعين، ومنها خواطر عن الموت وفلسفته في الحياة”.

تطورات الحالة الصحية للفنان صلاح عبد الله

وأكد صلاح عبد الله في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن حالته الصحية تحسنت بشكل كبير في الوقت الحالي عن السابق، وذلك بعد تعرضه لنزلة برد شديدة مؤخرا.

وكان الفنان صلاح عبد الله، قد فاجأ جمهوره بتغريدة جديدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “x”.

وكتب صلاح عبد الله: «لما مت عملتوا إيه؟.. كان نفسي أشوفكم.. بس ما قدرتش أشوف.. لأني مت.. والكلام بيني وبينكو.. لما مت.. زعلتوا عليا قد إيه؟.. يوم يومين تلاته بالكتير.. مش بلومكم.. ده أنا عايزكو تعيشوا يومكم.. صدقوني يومين كتير».

وتابع: «تذكروني بكل خير، وحبذا لو كانت الذكرى بدموع أو شحتفة أو حشرجة أو نهنهة قصدي خلوا الحالة تبدو إنها حزن فاق كل الآفاق، في قلب من ألم الفراق موجوع واوعوا تنسوا، اذكروا محاسن موتاكم ولو مفيش ألفولي حبة محاسن واذكروها، واكتبوها على صوتي وشيروها، أو لما تيجي سيرتي اسكتوا اسكتوا وغيروا الموضوع، غيروا الموضوع لأني للأسف، لسه حي، لسه بهرب من اللي فات، لسه خايف من اللي جاي».

على الجانب الآخر، كان الفنان صلاح عبد الله كشف منذ ساعات عبر حسابه على «فيسبوك» تعرضه لدور برد شديد، وكتب: «نزلة برد شديدة بتشاور عقلها.. تنزل تغزو جسمي بكل تُقلها.. يا خلق حد صالح يناشدها يقولها إن عضم صاصا معادشي حِملها».

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