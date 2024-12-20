رئيس الأقصر للسينما: قلوبنا مع كل الدول العربية التي تعاني من أزمات وحروب

أكد السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أن أهمية المهرجانات والفعاليات السينمائية ودور الفنان يكون أكبر في الأزمات والحروب من الفترات العادية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الدورة الرابعة عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والفنان الكبير محمود حميدة الرئيس الشرفي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والسفير أشرف إبراهيم مساعد وزير الخارجية، وعبد الله مصطفى مساعد وزير الشباب، والفنان محيي إسماعيل، والمنتج جابي خوري، وغيرهم.

السيناريست سيد فؤاد

وأضاف "فؤاد" خلال كلمته بالمؤتمر: "قلبنا مع كل دول العربية التي تعاني من حروب.. والفن له دور ومكانة وتتعاظم في هذه الفترات للتوثيق والترفيه حتى يستطيع الإنسان أن يكمل حياته".

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وكان مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ملصق بوستر الدورة الرابعة عشرة تحت شعار السينما الأفريقية قمر 14 The full moon of African cinema.



ويأتي هذا الشعار بمناسبة الدورة الرابعة عشرة وتأثير سحر القمر المكتمل على كل شيء في الحياة حولنا من بحار وأنهار وزرع وكل الكائنات الحية، وكل ما في السماء والأرض يتأثر بحركة القمر، وصعود السينما الأفريقية عالميًا من خلال تمثيلها في كافة المهرجانات السينمائية العالمية وارتفاع الطلب عليها من المنصات المختلفة يؤكد مدى الجاذبية فيها بتعدد ثقافتها.

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