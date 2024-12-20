الجمعة 20 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

على أنغام ليه بيداري كدة، روبي تشعل حفلها الغنائي بمدينتي (صور)

روبي، فيتو
روبي، فيتو

انطلق، منذ قليل، حفل الفنانة روبي في مدينتي وسط حضور جماهيري كبير، بعد آخر حفلاتها الغنائية بالسعودية.

حفل روبي في مدينتي 

وصعدت روبي علي المسرح وبدأت حفلها بأغنية  “ليه بيداري كده”، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وقدمت روبي خلال حفلها باقة كبيرة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ومن أبرزهم نمت ننة، 3 ساعات متواصلة وغيرها.

ومن ناحية أخرى، كانت الفنانة روبي أحيت واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في السعودية، ورفع حفلها  شعار كامل العدد. 

حفل روبي في السعودية 

وظهرت روبي خلال الحفل بإطلالة قصيرة وقدمت عددا من الأغاني، ومنهم أغنيتها الشهيرة “ليه بيداري كدة” وأغنية مع السلامة باي باي وغيرهم. 

ومن ناحية أخرى، كانت النجمة روبي تعاقدت بشكل رسمي على تقديم بطولة مسلسل درامي جديد في الموسم الدرامي رمضان 2025 بمشاركة النجمة نيللي كريم في عمل يعيدهما من جديد للعمل بعد رائعة "سجن النسا".

وكانت آخر أعمال روبي الرمضاني خلال رمضان قبل الماضي من خلال مسلسل "حضرة العمدة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة روبي حفل روبي في مدينتي حفل روبي روبي
ads

الأكثر قراءة

اترفع عليه سلاح ناري، مشاجرة بين لاعب بالأهلي ورجلي أعمال بالعجوزة

بعد ظهور مطلوب أمنيا معه في صورة، الجولاني يوجه رسالة إلى مصر

القبض على صاحبي مصنع بتهمة الاعتداء على لاعب بالنادي الأهلي بسلاح ناري

وزيرة التنمية المحلية تعلن تعيين 84 رئيس حي ومركز ومدينة في 24 محافظة

أول صورة لمنفذ حادث الدهس في شرق ألمانيا

وفاة صيدلي بأزمة قلبية بعد ساعات قليلة من رحيل صيدلانية بالشرقية

الصلح خير، إخلاء سبيل المتهمين بتهديد لاعب بالنادي الأهلي بعد تنازله عن المحضر

خلال عودته من مصر، أردوغان يكشف عن سعادته بأمر يخص الجولاني

منوعات

المزيد

لحظة القبض على منفذ هجوم الدهس في ألمانيا (فيديو)

لأول مرة، اكتشاف نجم مزدوج بالقرب من الثقب الأسود بمركز مجرة ​​درب التبانة

إعصار تشيدو يتسبب في أضرار كارثية في مايوت الفرنسية

ماليزيا تستأنف البحث عن طائرة ركاب مفقودة منذ 10 سنوات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة 20 ديسمبر

سعر السكر بالسوق المحلية اليوم الجمعة 20 ديسمبر

المزيد

انفوجراف

الإمارات تتصدر..القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة بخليجي 26 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث الرسول عن فضل الأذكار وأهمية الدعاء

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (5 – 5)

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بتحقيق الأمنيات وزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية