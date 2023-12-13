الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

كيف يسبب نقص الحديد الإصابة بفقر الدم؟

فقر الدم، فيتو
فقر الدم، فيتو

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو الشكل الأكثر شيوعًا لفقر الدم، وهو اضطراب في الدم يؤثر في خلايا الدم الحمراء وتتطور أعراض نقص الحديد مع مرور الوقت.

يمكن للطبيب علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عن طريق تشخيص وعلاج الحالة التي تسببت في فقر الدم أو عن طريق وصف مكملات الحديد.

نقص الحديد بالدم، فيتو

ما هو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد؟

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو اضطراب في الدم يؤثر في خلايا الدم الحمراء ويعد الشكل الأكثر شيوعًا لفقر الدم ويحدث ذلك عندما لا يحتوي الجسم على ما يكفي من الحديد لصنع الهيموجلوبين، وهي مادة موجودة في خلايا الدم الحمراء تسمح لها بحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.  

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ونتيجة لذلك، قد يسبب نقص الحديد الشعور بضيق في التنفس أو التعب، وتتطور هذه الأعراض مع مرور الوقت وعندما يتم تشخيص نقص الحديد، قد يتم وصف مكملات الحديد لك.

 

كيف يؤثر فقر الدم الناجم عن نقص الحديد في الجسم؟

تحدث أعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد مع مرور الوقت في البداية، قد يكون لدي المريض انخفاض في مستوى الحديد وتشعر أنك بخير أو لديك أعراض خفيفة جدًا لدرجة أنك لا تلاحظها ومع ذلك، إذا تُرك فقر الدم الناجم عن نقص الحديد دون علاج، فقد يجعلك تشعر بالتعب والضعف وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

وقد تلاحظ شحوب الجلد وبرودة اليدين والقدمين، فقر الدم الناجم عن نقص الحديد يمكن أن يسبب لك أيضًا الشعور بالدوار وفي بعض الأحيان، يمكن أن يسبب ألم في الصدر، وسرعة ضربات القلب وضيق في التنفس ويمكن أن يسبب نقص الحديد رغبة غير عادية في تناول أشياء غير غذائية مثل الثلج أو الأوساخ أو الورق.

 

كيف يتطور فقر الدم الناجم عن نقص الحديد؟

عادةً ما يحصل الجسم على تدفق ثابت من الحديد من الطعام الذي تتناوله، حيث يقوم الجسم بتخزين الحديد الزائد بحيث يكون متاحًا حسب الحاجة لصنع الهيموجلوبين ويتطور فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عندما يستخدم الجسم مخزون الحديد بشكل أسرع مما يمكن إعادة تعبئته، أو عندما يتباطأ تدفق الحديد إلى النظام ويحدث ذلك على ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: نفاد مخازن الحديد في هذه المرحلة، يتضاءل إمداد الحديد لصنع الهيموجلوبين وخلايا الدم الحمراء الجديدة، لكنه لم يؤثر بعد على خلايا الدم الحمراء.

المرحلة الثانية: عندما ينخفض ​​مخزون الحديد، تتغير العملية الطبيعية لتكوين خلايا الدم الحمراء ويتطور ما يسمى تكون الكريات الحمر الناقصة للحديد، والذي يسمى أحيانًا نقص الحديد الكامن، وتكون الكريات الحمر هو المصطلح الطبي لعملية إنتاج خلايا دم حمراء جديدة وفي هذه المرحلة، يقوم نخاع العظم بتكوين خلايا الدم الحمراء بدون كمية كافية من الهيموجلوبين.

المرحلة الثالثة: يتطور فقر الدم الناجم عن نقص الحديد بسبب عدم وجود ما يكفي من الحديد لصنع الهيموجلوبين لخلايا الدم الحمراء وفي هذه المرحلة، سينخفض ​​تركيز الهيموجلوبين إلى أقل من المعدل الطبيعي وهذا هو الوقت الذي قد تبدأ فيه ملاحظة أعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

 

أسباب فقر الدم بسبب نقص الحديد

يعد فقدان الدم هو السبب الأكثر شيوعًا لإصابة الأشخاص بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وتتضمن بعض الأسباب الشائعة ما يلي:

نقص الحديد بالدم، فيتو

نزيف في الجهاز الهضمي، والذي قد يسبب دمًا أحمر فاتحًا، أو برازًا داكنًا أو قطرانيًّا أو لزجًا، وتعد القرحة والأورام الحميدة وسرطان القولون من الحالات الطبية الشائعة التي تسبب نزيف الجهاز الهضمي، ويصاب بعض الأشخاص بنزيف في الجهاز الهضمي بعد الاستخدام المنتظم طويل الأمد للأسبرين أو العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs) مثل الأيبوبروفين والنابروكسين.

نزيف في المسالك البولية.

فقدان الدم بسبب الإصابة أو الجراحة.

فترات الحيض الثقيلة.

التبرع بالدم بشكل متكرر.

اختبارات الدم المتكررة، وهذا ينطبق بشكل خاص على الرضع والأطفال الصغار الذين لديهم العديد من اختبارات الدم.

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