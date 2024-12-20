رئيس جامعة الأقصر تفتتح فعاليات المؤتمر السابع لأمراض الصدر (صور)

افتتحت الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، افتتاح فعاليات المؤتمر السابع لأمراض الصدر لجمعية جنوب الوادي، بمدينة الأقصر، بحضور الدكتور محمد شحات، عميد كلية طب الأقصر، رئيس المؤتمر ونائب رئيس الجمعية، والدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور محمد مصطفى عبد الهادي، رئيس الجمعية، وبمشاركة نخبة من أساتذة جامعات مصر.

رئيس جامعة الأقصر: نحرص على دعم كل ماهو جديد في الطب



وفي كلمتها، أكدت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس الجامعة، حرص جامعة الأقصر على دعم كل ماهو جديد في الطب، وهو مايعكس مدى اهتمام الجامعة ودورها في تعزيز الرعاية الصحية الشاملة التي تقدمها الدولة المصرية؛ مشيرة إلى أن انعقاد المؤتمر يمثل فرصة جيدة لالتقاء الأجيال المختلفة وتبادل الخبرات في مجال الأمراض الصدرية وهو ما يعزز من فرص اكتساب الخبرات لدى شباب الأطباء وخريجي كلية الطب.

أمراض الصدر



وأوضح الدكتور محمد شحات رئيس المؤتمر، أن الدورة السابعة لمؤتمر أمراض الصدر، نناقش خلالها الجديد في أمراض الصدر والحساسية، لافتًا إلى أنه تخلل المؤتمر المنعقد على مدار يومين؛ عدة جلسات منها جلسة الرعاية المركزة للأمراض الصدرية، وجلسة حول استخدام الأكسجين لمرضى الصدر، وجلسة عن الحساسية والتكيسات الرئوية، وجلسة حول الربو الشُعبَي، بالإضافة لانعقاد جلسة حول أورام الصدر مثل سرطان الرئة وكيفية التعامل معه.

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