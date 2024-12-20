السيرة الذاتية لـ أحمد وزيري سكرتير عام الأقصر الجديد

تولى أحمد عبد اللاه توفيق وزيري، منصب سكرتير عام محافظة الأقصر، كما تضمنت حركة تنقلات التنمية المحلية 2024 تعيين هشام الشيمي مساعدا له.

ويذكر أن أحمد عبد اللاه توفيق وزيري، قادما إلى الأقصر بعد أن شغل منصب سكرتير عام مساعد محافظة السويس، وهو حاصل على ليسانس آداب اللغة الانجليزية جامعة قنا، وماجستير الإدارة المحلية من الأكاديمية العربية بالقاهرة.

وشغل وزيري مناصب عديدة منها: نائب رئيس مدينة دشنا في قنا، ثم رئيس مدينة بمحافظة قنا، ثم رئيس مدينة نقادة أيضًا بمحافظة قنا، ثم رئيس مدينة نجع حمادي محافظة قنا، ثم رئيس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، ثم منصب سكرتير عام مساعد محافظة السويس.



يشار إلى أن أحمد وزيري ينتمي إلى عائلة وزيري بمحافظة قنا أقصى جنوب الصعيد، والتي لها بصمة واضحة في كافة مجالات الدولة، ومن بين أبرز رجالها الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق.

وزيرة التنمية المحلية تصدر حركة تنقلات 2024

كان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اعتمدت أكبر حركة تغيرات فى تاريخ المحليات والتى تتضمن 184 قيادة محلية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الحركة تضمنت تعيين 9 سكرتير عام و13 سكرتير عام مساعد، بالإضافة إلى ترقية 25 قيادة محلية إلى الدرجة العليا الممتازة وتعيين 59 قيادة جديدة ونقل وتحريك بين المحافظات لحوالى 55 قيادة محلية، كما تضمنت الحركة إنهاء خدمة 14 قيادة محلية وإحالة 6 قيادات آخري إلى المعاش وندب 3 قيادات إلى دواوين عموم المحافظات.

وأشارت إلى أن الحركة تضمنت تعيين عدد من القيادات الجديدة الذين تم اختيارهم من المتقدمين في الإعلان رقم (3) لسنة 2023 لشغل 91 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية.

أحمد وزيري سكرتير عام الأقصر

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، القيادات المحلية الجديدة بأهمية بذل أقصى جهد ممكن لخدمة المواطنين فى جميع المحافظات والاستماع الي شكواهم وحل مشاكلهم وتنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في عدد من الملفات التنموية والخدمية التى تمس حياة المواطنين اليومية.

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