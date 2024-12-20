زراعة 2000 شجرة وشتلة ضمن المبادرة الرئاسية بالأقصر

أعلن الدكتور ياسر الصاوي مدير الإدارة العامة للحدائق والبساتين بمحافظة الأقصر، زراعة 2000 شجرة وشتلة من إنتاج مشتل إدارة الحدائق والبساتين التابع للمحافظة، بمناطق حوض 18 وشارع التلفزيون بمدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف جهود تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وزيادة المساحات الخضراء وخلق بيئة أكثر نقاءًا للمواطنين بما يليق بمكانة الأقصر كوجهة سياحية عالمية.

تجميل شوارع الأقصر بزراعة الأشجار

وأوضح مدير الإدارة العامة للحدائق والبساتين بمحافظة الأقصر، أنه تم تجميل عدد 30 حوض زراعات منها 17 حوض زراعات بمنطقة حوض 18، وزراعة عدد 13 حوض زراعات بشارع التليفزيون بإجمالي عدد 2000 شجرة وشتلة من إنتاج مشتل إدارة الحدائق والبساتين التابع للمحافظة.

ومن جانبه أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، على ضرورة الاهتمام بالمسطحات الخضراء بالميادين والمسارات السياحية وكافة شوارع الأقصر والحفاظ عليها ورعايتها بما يليق بمكانة الأقصر السياحية، مشددا على ضرورة المراجعة الدقيقة والمتابعة الدورية لخطة ري الأشجار والحرص على إظهار كافة مدن ومراكز المحافظة بالمظهر الجمالي اللائق بها والطابع الحضاري المميز للمحافظة السياحية.

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