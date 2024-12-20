طالب جامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر يتوج بطلًا للجمهورية بألعاب القوى

حقق الطالب أحمد محمد حمزة سلامة، طالب الفرقة الثانية بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بجامعة طيبة التكنولوجية، إنجازًا رياضيًا كبيرًا بفوزه بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع ضمن منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى للشباب والشابات، والتي أقيمت على ستاد الإسكندرية بحضور 47 هيئة رياضية.

بطولة الجمهورية لألعاب القوى

وجاء تتويج الطالب أحمد حمزة بالمركز الأول تتويجًا لجهوده المتواصلة وتدريباته المكثفة، حيث استطاع التفوق على منافسيه بفارق كبير، ليؤكد بذلك على موهبته الكبيرة في مجال ألعاب القوى.

وأكد الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أهمية هذا الإنجاز، معربًا عن فخره واعتزازه بهذا الطالب الموهوب، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل دعمها ورعايتها للطلاب المتميزين في مختلف المجالات، وتوفير البيئة المناسبة التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يوجه الشكر للطالب حمزة الفائز في ألعاب القوى

ووجه الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، التهنئة للطالب أحمد حمزة على هذا الإنجاز المشرف، مشيدًا بمثابرته وعزيمته، وأكد أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل إنجازات الجامعة الحافل، ويعكس مدى اهتمام الجامعة بالجانب الرياضي لدى الطلاب، ودعمها للمواهب الشابة.

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