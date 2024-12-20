نائب محافظ الأقصر يتفقد مطحن الاتحاد (صور)

أجرى الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، بجولة تفقد خلالها مطحن الاتحاد بمدينة الأقصر، رافقه خلال الجولة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وكان فى استقبالهما المهندس ياسر فوزي رئيس قطاع مطاحن مصر العليا.

نائب محافظ الأقصر يتابع إنتاج الدقيق البلدي المدعم

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن تفعيل القرار الوزاري 175 لسنة 2014 كان له كل الأثر الإيجابي على إنتاج دقيق بلدي مدعم بالمواصفات المقررة بالوسائل المتاحة وذلك عن طريق الإلتزام ببرنامج الطحن مما يؤثر إيجابيا على إنتاج دقيق مدعم سواء للمستودعات الأهليه للدقيق أو للمخابز البلدية وبذلك يتحقق رضاء المواطن عن المنتج النهائي.

كما شارك في الجولة كلا من المهندس عبد الرازق الصافى - وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، والمهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين بالأقصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.