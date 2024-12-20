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نائب محافظ الأقصر يتفقد مطحن الاتحاد (صور)

أثناء الجولة
أثناء الجولة

 أجرى الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، بجولة تفقد خلالها مطحن الاتحاد بمدينة الأقصر، رافقه خلال الجولة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وكان فى استقبالهما المهندس ياسر فوزي رئيس قطاع مطاحن مصر العليا.  

 

نائب محافظ الأقصر يتابع إنتاج الدقيق البلدي المدعم 

 وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن تفعيل القرار الوزاري 175 لسنة 2014  كان له كل الأثر الإيجابي على إنتاج دقيق بلدي مدعم بالمواصفات المقررة بالوسائل المتاحة وذلك عن طريق  الإلتزام ببرنامج الطحن مما يؤثر إيجابيا على إنتاج دقيق مدعم سواء للمستودعات الأهليه للدقيق أو للمخابز البلدية وبذلك يتحقق رضاء المواطن عن المنتج النهائي.

 

 

كما شارك في الجولة كلا من المهندس عبد الرازق الصافى - وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، والمهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين بالأقصر.

 

 

 

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