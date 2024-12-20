الجمعة 20 ديسمبر 2024
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في الدوري الألماني

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

أعلن فريقا بايرن ميونخ ولايبزيج تشكيل المباراة المقرر أن تجمعهما، اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

تشكيل فريق بايرن ميونيخ امام لايبزيج 


تشكيل فريق لايبزيج أمام بايرن ميونيخ

ترتيب بايرن ميونخ ولايبزيج 

ويحتل بايرن ميونخ المركز الأول برصيد 33 نقطة، متفوقًا بأربع نقاط على بطل الموسم السابق باير ليفركوزن،  بينما يأتي لايبزيج في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

موعد مباراة بايرن ميونيخ ولايبزيج في الدوري الألماني 

ومن المقرر أن تقام  مباراة بايرن ميونيخ ولايبزيج في الدوري الألماني  يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، في ملعب أليانز أرينا.

وتبدأ المباراة في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

وتُعرض مباريات كأس الدوري الألماني من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك متابعة مباراة بايرن ميونخ ولايبزيغ في الدوري الألماني عبر قناة beIN Sports 1.

تردد قناة beIN Sports 1

القمر الصناعي سهيل سات:

التردد: 11547.
الجودة: HD.
معدل الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/2.
 

القمر الصناعي نايل سات:

الجودة: HD.
معامل الاستقطاب: افقي.
معدل الترميز: 27500.
التردد: 11013.
معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

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