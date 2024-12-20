الجمعة 20 ديسمبر 2024
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حوادث

انتظام حركة المركبات بدائري صفط اللبن بعد رفع آثار انقلاب سيارة ملاكي

تسيير حركة المركبات
تسيير حركة المركبات اعلي دائري صفط اللبن،فيتو

تمكنت الخدمات المرورية بإدارة مرور الجيزة، بقيادة اللواء مصطفى إبراهيم مدير الإدارة، من تسيير حركة المركبات أعلى دائري صفط اللبن، بعدما أصيب الطريق بشلل مروري، عقب انقلاب سيارة ملاكي وإصابة قائدها، حيث تم نقله للمستشفى وسحب السيارة، وتسيير الطريق.

كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد انقلاب سيارة بدائري صفط اللبن في كرداسة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، انقلاب سيارة ملاكي، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائدها، مما أسفر عن إصابته.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب أتوبيس بمدينة نصر

وعلي جانب آخر كانت  نيابة مدينة نصر أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 10 أشخاص أصيبوا في حادث انقلاب أتوبيس بمدينة نصر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي، أفاد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص في ميدان الشهيد هشام بركات على طريق النصر بالاتجاه القادم من نادي السكة باتجاه مدينة نصر.

وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ، وجرى رفع حطام الحادث ونقل المصابين لتلقي العلاج وتسيير الحركة المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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الخدمات المرورية دائري صفط اللبن بمديرية امن الجيزة كرداسة

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