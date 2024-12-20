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حوادث

أخرها عن موعد الولادة، ربة منزل تتهم طبيبا بمستشفى بالوراق بالتسبب في حرمانها من الإنجاب

سيدة تتهم طبيبا بحرمانها
سيدة تتهم طبيبا بحرمانها من الإنجاب، فيتو

اتهمت ربة منزل فريقا طبيا بإحدى مستشفيات النساء والتوليد بالوراق، بالتسبب في انفجار رحمها لتأخرهم في إجراء عملية الولادة القيصرية في الموعد المحدد. 

حيث حررت "م. ن" محضرا بقسم شرطة  الوراق، يفيد تعرضها للضرر من قبل طاقم طبي بإحدى المستشفيات والذي تضمن وقوع انفجار في رحمها؛ بسبب رفض أحد أطباء المستشفى تخصص نساء وتوليد لإجراء عملية الولادة لها في موعدها المحدد، مما أدى لاستئصال رحمها ومبيضيها دون إذنها، مما سبب لها  عجز كلي عن الإنجاب.

على الفور قام رجال مباحث القسم بتشكيل فريق بحث يعمل على جمع  المعلومات لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

حبس عاطل متهم بقتل سيدة بطعنة نافذة بالصدر بأوسيم

كانت نيابة شمال الجيزة قد أمرت بحبس عاطل متهم بقتل سيدة بطعنة نافذة بالصدر خلال مشاجرة بمركز أوسيم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقى العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود استغاثة إلى شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيلة بدائرة مركز أوسيم.

وكشفت التحريات أن المجني عليها فتاة تبلغ من العمر 36 سنة نشبت بينها وبين أحد أقاربها مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة قام علي إثرها بطعنها في الصدر مما أسفر عن مصرعها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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شرطة الوراق طاقم طبي المستشفي

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