الاستعلام عن الحالة الصحية لـ10 مصابين في حادث تصادم بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 10 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص اتجاه طريق مدينة نصر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



تلقت الخدمات المرورية بلاغا من مسئول غرفة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين، بالطريق الجديد القادم من التجمع الخامس.



على الفور، انتقلت الخدمات والأجهزة الأمنية وقاموا بنقل المصابين لمستشفى البنك الأهلي والقاهرة الجديدة للعلاج وتواصل الخدمات المرورية سحب السيارات من خلال ونش تابع لإدارة المرور لرفع آثار الحادث من الطريق.

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