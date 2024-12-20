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حوادث

القبض على صاحبي مصنع بتهمة الاعتداء على لاعب بالنادي الأهلي بسلاح ناري

ضبط صاحبي مصنع طوب
ضبط صاحبي مصنع طوب تعدوا علي لاعب بالنادي الأهلي، فيتو

ألقى رجال مباحث الجيزة  القبض على صاحبي مصنع طوب بحوزة أحدهما طبنجة مرخصة، بتهمة تهديد لاعب بالنادي الأهلي بالسلاح إثر وقوع مشاجرة بينهم على أولوية المرور.

وحرر اللاعب محضرا بالواقعة، والتي تم على إثره ضبط المتهمين وجار جمع التحريات واستجواب شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة الموجود  بمحيط مكان الحادث؛ للوقوف على ملابسات الواقعة للعرض على النيابة لتتولي مباشرة التحقيقات. 

 

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بنشوب مشاجرة بين طرفين بأحد شوارع القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

 

خلاف على أولوية المرور
 

وتبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول مهندس 24 سنة ، وصاحب مصنع، 40 سنة، بحوزته طبنجة مرخصة، و لاعب كرة ماء بالنادي الأهلي طرف ثاني، بسبب خلاف على أولوية المرور، ما تسبب في قيام أحد رجلي الأعمال بإشهار سلاحه "طبنجة مرخصة" في وجه اللاعب.

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رجال مباحث الجيزة لاعب بالنادي الأهلي مصنع طوب مشاجرة

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