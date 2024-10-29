الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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حوادث

التصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما في حادث اصطدام سيارة بعمود إعلانات في مدينة نصر

الطب الشرعي
الطب الشرعي

 أمرت  نيابة مدينة نصر بالتصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما في حادث اصطدام سيارة ملاكي بعمود إعلانات بألماظة.

 وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

تلقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري ألماظة.

 

اصطدام سيارة ملاكي بعمود إعلانات

 وعلى الفور، انتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى محل البلاغ. وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بعمود إعلانات بمطلع كوبري اتجاه ألماظة.
وأسفر الحادث عن مصرع السائق ومرافقه، وتم استخراج الجثتين ونقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 
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نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر مديرية أمن القاهرة ادارة شرطة النجدة ألماظة

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