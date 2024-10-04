قرار جديد من النيابة في حادث دهس سيدتين في مدينة نصر
أمرت نيابة مدينة نصر بالتصريح بدفن جثتي سيدتين لقيتا مصرعهما في حادث سيارة وأمرت بحبس سائق السيارة المتسبب في الحادث 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بمحور أبو زيد خضر.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين اصطدام قائد سيارة بسيدتين ما أسفر عن وفاتهما.
وكشفت المعاينة أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق بسبب السرعة الزائدة.
تم نقل الجثمانين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.
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