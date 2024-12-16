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محافظات

حصاد 2024، إنشاء وتجهيز 34 مدرسة بتكلفة 402 مليون جنيه بالأقصر

مدارس الأقصر
مدارس الأقصر

 قال المهندس عصام الدين شحات خليل مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية في الأقصر إنه على مدار عام 2024، تم تنفيذ عدد من المشروعات تنوعت ما بين إنشاءات جديدة وصيانة وإحلال للأثاث.


 وأضاف أن خطة الإنشاءات تضمنت إنشاء 23 مشروع مدرسة ومبنى مديرية التربية والتعليم بعدد 387 فصلا وبتكلفة 314.2 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تجهيز  11 مدرسة ودخلت الخدمة العام الدراسي الحالى  بعدد 159 فصلا وتكلفة 88.50 مليون جنيه.

 

خطة إنشاءات مدارس جديدة في الأقصر بتكلفة 174 مليون جنيه 

 وأشار إلى أنه أيضًا جار  استكمال طرح خطة 2024 / 2025 بعدد 33 مدرسة تشمل 487 فصلا، وجار تنفيذ إجراءات تسليم المواقع لعدد 5 مدارس بعدد 74 فصلا بتكلفة إجمالية  174.00 مليون منهم المدرسة اليابانية بالقرنة بتكلفة 105.00 مليون جنيه.

 

108 ملايين جنيه ميزانية الصيانة لمدارس الأقصر 

 أوضح مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أنه جار  تجهيز طرح خطة الصيانة للتنفيذ خلال إجازة نهاية العام وتم تخصيص 108 ملايين جنيه لتنفيذ أعمال خطة الصيانة.

وأكد " خليل" أن خطة إحلال الأثاث شملت تدعيم مدارس المحافظة بعدد 1200 مقعد لإحلال المقاعد القديمة واستيعاب الكثافات الزائدة.

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