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إصابة شخصين في انهيار جزئي لعقار بالمنصورة

إصابة شخصين في انهيار
إصابة شخصين في انهيار جزئي لعقار بالمنصورة

أصيب شخصان في العقد الرابع من العمر في انهيار حائط أثناء هدم منزل بسوق الحدادين في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية .

تلقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بلاغا يفيد بانهيار جرئي  لمنزل على شخصين أثناء هدم حائط بسوق الحدادين في المنصورة.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية، وسيارتين اسعاف الي موقع انهيار وسقوط حائط على شخصين اثناء هدم فى منزل بسوق الحدادين في المنصورة.

أسماء المصابين في انهيار جدار منزل

وبالفحص تبين إصابة شخصين في العقد الرابع من العمر وهم:  
- ايهاب صبري محمد البلتاجي 45 سنة ميت بدر خميس ومصاب بشبه كسر بالعمود الفقرى
- محمد الحسانين عبد المنصف زايد 45 سنة ميت خميس ومصاب بشبه نزيف بالمخ وشبه كسر الفقرات العنقية.

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وتم نقل المصابين إلي  مستشفي المنصورة العام الجديد “الدولى سابقا” وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.

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