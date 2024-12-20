انهيار أجزاء من عقار على كورنيش الإسكندرية بسبب موجة الطقس السيء

انهارت أجزاء من عقار دون إصابات، في منطقة كليوباترا على كورنيش الإسكندرية، نتيجة سوء الأحوال الجوية ونوة الفيضة الصغرى، التي تتسبب في رياح شديدة وأمطار غزيرة.

وأسفر الانهيار عن تدمير سيارة كانت متوقفة أمام العقار، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية.

انهيار أجزاء من عقار

تلقت غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية بلاغًا بـ انهيار أجزاء من عقار، حيث انتقلت الأجهزة التنفيذية على الفور لمعاينة الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم فرض كردون أمني حول العقار لضمان سلامة المواطنين.

وتتابع الجهات المختصة حالة المبنى لمعرفة مدى تأثير الانهيار على سلامته الهيكلية، مع مواصلة التحذيرات من خطورة الظروف الجوية الحالية، خاصة مع استمرار تأثيرات نوة الفيضة الصغرى التي تُعرف بقوة الرياح وارتفاع موج البحر.

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