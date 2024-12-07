مدارس غرب المنصورة تحصد ثلاث ميداليات برونزية في بطولة الجمهورية للكاراتيه

أعلنت إدارة غرب المنصورة التعليمية بمحافظة الدقهلية، عن حصد ثلاث ميداليات برونزية في بطولة الجمهورية للكاراتية.

مدارس غرب المنصورة تحصد 3 ميداليات في كاراتية المدارس



شاركت مدارس غرب المنصورة التعليمية في البطولة بمتابعة من مدير عام الإدارة الدكتور أحمد يحيى، والدكتور طارق أنور وكيل إدارة غرب المنصورة، وتوجيه التربية الرياضية بغرب المنصورة التعليمية.

ونجحت إدارة غرب المنصورة في حصد ثلاث ميداليات برونزية في بطولة الجمهورية للكاراتيه مدارس.



أسماء الطلاب الفائزين في بطولة كاراتيه المدارس

حيث فاز 3 طلاب من 3 مدارس تابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية في بطولة الكاراتيه مدارس على مستوى الجمهورية وهم

- الطالب محمد كمال الدين حسين من مدرسة الفردوس الرسمية للغات.

-الطالب محمد احمد جمال محمود

من مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية..

-الطالب يوسف أحمد عصمت أحمد

من مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية..



استمرار حصد البطولات



وأشاد مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية بجهود توجيه التربية الرياضية بإدارة غرب المنصورة التعليمية، على استمرار حصد البطولات.

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