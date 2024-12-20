4 قرارات هامة للأعلى للإعلام في أسبوع

قرارات حاسمة أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في الشهر الأول من تشكيله الجديد برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، تتعلق بضبط المشهد الصحفي والإعلامي وفقًا للأكواد والمعايير الأخلاقية.

استدعاء الممثل القانوني لقلة ETC

أصدر المجلس خلال الأسبوع الماضي مجموعة من القرارات كان آخرها استدعاء الممثل القانوني لقناة ETC, وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:" بناء على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من متابعة التزام المؤسسات الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس.

استدعى المجلس أمس الخميس الممثل القانوني لقناة ETC الفضائية لجلسة استماع يوم الاثنين المقبل لسماع الإيضاحات وتقديم المستندات اللازمة بشأن ما تم رصده بمحتوى تم تقديمه من خلال القناة.

مخالفات على الشروق والقاهرة ٢٤ وقناة النهار

في بداية الأسبوع الماضي اتخذ المجلس مجموعة من القرارات المتشابهة؛ إذ قرر المجلس استدعاء الممثل القانوني لمؤسسات، قناة النهار الفضائية، وبوابة الشروق الإلكترونية، والموقع الإلكترونى القاهرة 24، لإبداء الإيضاحات وتقديم المستندات اللازمة بشأن ما رصده المجلس من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عنه لتنظيم ممارسة المهنة، وذلك لجلسة استماع.

دعوة للالتزام بالأكواد الأخلاقية

بالتزامن مع هذه القرارات، دعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الالكترونية، الالتزام بقواعد واصول المهنة والحفاظ على الأعراف والتقاليد الخاصة بالمجتمع المصرى أثناء أدائهم لمهام عملهم.

قرارات الإعلام الرياضي

في ١٢ ديسمبر الجاري اتخذ المجلس حزمة من القرارات الجريئة تتعلق بالإعلام الرياضي، وتنفيذًًا لتوصيات لجنة أداء الإعلام الرياضي وهي:-

- تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة.

- تحديد مدة الاستوديو التحليلي للمباريات – محلية أو دولية – بما لا يزيد على ساعة تتوزع قبل وبعد المباراة.

- تلغى فقرة تحليل الأداء التحكيمى بجميع مسمياتها سواءً داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برنامج آخر والتي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية.

- لا يجوز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة. (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية بمراعاة فروق التوقيت).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.