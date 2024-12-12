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سياسة

الأعلى للإعلام يقرر استحداث لجنة الإعلام والنشء ويوافق على بروتوكول تعاون مع القومي للاتصالات

المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فيتو

اجتمع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الخميس، بكامل هيئته برئاسة  المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس، مناقشًا الشأن الإعلامى في ضوء الظروف الحالية وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي. 

لجنة النشء

واستحدث المجلس لجنة الإعلام والنشء برئاسة الدكتورة منى الحديدي - عضو المجلس، وعضوية كل من: علا الشافعي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ألفة طنطاوي اليونيسف مصر، الدكتورة نادية النشار، رئيس شبكة الشباب والرياضة بالهيئة الوطنية للإعلام، الدكتورة شهيرة خليل، رئيس تحرير مجلة سمير "دار الهلال"،  الدكتورة رشيدة الشافعي، أستاذ الرسوم المتحركة بالمعهد العالي للسينما ورئيس لجنة فنون الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، الدكتور أحمد عبد العليم، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، الدكتورة هبة الله السمري، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام - جامعة القاهرة، وعميدة كلية الإعلام جامعة النهضة، عصام عبد التواب يوسف، مقدم برنامج العباقرة.

برتوكول مع القومي لتنظيم الاتصالات 

ووافق المجلس على بروتوكول التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بما يحقق مصالح الطرفين.

وناقش المجلس ورقة عمل بشأن "تنظيم عمل الشبكات والقنوات الإذاعية المصرية" وكذلك "تقرير الحالة الإعلامية" والمقدمين من الدكتورة منى الحديدي.

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