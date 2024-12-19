الخميس 19 ديسمبر 2024
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سياسة

الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة Etc

الأعلى لتنظيم الإعلام،
الأعلى لتنظيم الإعلام، فيتو

قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:" بناء على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من متابعة التزام المؤسسات الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس.

استدعاء الممثل القانوني لقناة etc


استدعى المجلس اليوم الممثل القانوني لقناة ETC الفضائية لجلسة استماع يوم الاثنين الموافق 23 /12 /2024 لسماع الإيضاحات وتقديم المستندات اللازمة بشأن ما تم رصده بمحتوى تم تقديمه من خلال القناة.

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