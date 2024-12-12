قرارات جريئة للأعلى لتنظيم الإعلام، إلغاء فقرات تحليل أداء الحكام ومنع البث المباشر للبرامج الرياضية بعد 12 صباحا

اجتمع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الخميس الموافق 12/12/2024، بكامل هيئته برئاسة المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس.

وقد ناقش المجلس الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي والذي يتعين أن يُظاهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، مع التذكير على حرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

وقد أسفر الاجتماع عن إصدار القرارات التالية:

- رفض التظلم المقدم من السيد/ محمود المملوك – الممثل القانوني للموقع الإلكتروني (القاهرة 24) من العقوبة المقررة عليه بإلزامه بدفع مبلغ 250 ألف جنيه جراء مخالفته للنظام العام والآداب.

- اعتماد توصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي والتي سيتم تطبيقها اعتبارًا من أول يناير عام 2025:

- تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة

- تحديد مدة الاستوديو التحليلي للمباريات – محلية أو دولية – بما لا يزيد على ساعة تتوزع قبل وبعد المباراة.

- تلغى فقرة تحليل الأداء التحكيمى بجميع مسمياتها سواءً داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برنامج آخر والتي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية.

- لا يجوز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة. (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية بمراعاة فروق التوقيت.

- تم استحداث لجنة الإعلام والنشء برئاسة الأستاذة الدكتورة/ منى الحديدي - عضو المجلس، وعضوية كل من:

- الأستاذة/ علا الشافعي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

- الأستاذة/ ألفة طنطاوي اليونيسف مصر

- الدكتورة/ نادية النشار رئيس شبكة الشباب والرياضة بالهيئة الوطنية للإعلام

- الدكتورة/ شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير "دار الهلال"

- الدكتورة/ رشيدة الشافعي أستاذ الرسوم المتحركة بالمعهد العالي للسينما ورئيس لجنة فنون الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة

- الدكتور/ أحمد عبد العليم رئيس المركز القومي لثقافة الطفل

- الدكتورة/ هبة الله السمري أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام - جامعة القاهرة، وعميدة كلية الإعلام جامعة النهضة

- الأستاذ/ عصام عبد التواب يوسف مقدم برنامج العباقرة

- وافق المجلس على بروتوكول التعاون بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بما يحقق مصالح الطرفين.

- ناقش المجلس ورقة عمل بشأن "تنظيم عمل الشبكات والقنوات الإذاعية المصرية" وكذا "تقرير الحالة الإعلامية" والمقدمين من الدكتورة/ منى الحديدي.

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