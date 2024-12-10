رئيس الأعلى للإعلام يبحث سبل التعاون المشترك مع وزراء ومسئولي الإعلام العرب (صور)

عقد المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددًا من اللقاءات مع وزراء ومسئولي الإعلام في عدد من الدول العربية الشقيقة، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة العادية رقم 20 للمكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب، والتي تعقد بدولة الإمارات.

اجتماعات الدورة العادية للمكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب

والتقى المهندس خالد عبدالعزيز، أحمد عساف، الوزير المُشرف العام على هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية ورئيس وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، ود. رمزان النعيمي، وزير الإعلام البحريني، والشيخ عبدالله آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس الإمارات للإعلام، وعبدالرحمن المطيري، وزير الإعلام الكويتي، وسلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي.

سبل التعاون المشترك بين الأعلى للإعلام ووزراء الإعلام العرب

وتم خلال اللقاءات بحث سبل التعاون المشترك وتوثيق العلاقات الإعلامية، بما يعزّز التعاون والتكامل الإعلامي بين دولنا الشقيقة.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، ضرورة التعاون الإعلامي بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب حيث يلعب الإعلام دورًا توعويًا في صناعة الوعي والتوعية بالمخاطر التي تهدد الدول العربية، مضيفًا أن ذلك يتطلب المزيد من التنسيق الإعلامي والتكاتف بين وسائل الإعلام العربية في هذه المرحلة، وأن يقوم الإعلام بتفعيل أدواته لترسيخ الانتماء للدولة الوطنية والحفاظ على الهوية في مواجهة الأفكار الغربية على مجتمعاتنا.

توظيف العمل الإعلامي العربي

وأشار رئيس الأعلى للإعلام إلى أهمية توظيف العمل الإعلامي العربي لدعم القضية الفلسطينية، موضحًا ضرورة وجود عمل عربي مشترك لمواجهة مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الأجنبية التي تبث أفكار غريبة عن العادات والتقاليد، وكذلك أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي.

وأوضح أن التعاون الإعلامي العربي أصبح في غاية الأهمية خاصة في الوقت الحالي في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والعالم أجمع، مشيرًا إلى أن التعاون سيمكن الإعلام من مواجهة التغيرات التكنولوجية الكبيرة والدفاع عن قضايا الأمة العربية في ظل عالم يموج بالمخاطر المحدقة بدولنا العربية.

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