أخبار الحوادث اليوم: تطور جديد بشأن اتهام هالة صدقي بالنصب.. الداخلية تسلم مواطن من ذوي الهمم بطاقة الرقم القومي بمنزله.. حقيقة خطف أطفال مقابل 11 ألف جنيه بالجيزة

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها..

قضت محكمة جنايات الفيوم الاقتصادية ببراءة متهمين من اتهامات بتحويلات عملات أجنبية وممارسة عمل من أعمال البنوك والاتجار في النقد الأجنبي في الجناية رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٢٤.

وترجع أحداث الواقعة إلى تحريات وحدة مكافحة غسيل الأموال مفادها أن المتهم الأول قام خلال الفترة من ١٢ يناير ٢٠٢١ لـ ٣١ يناير ٢٠٢١ بالتنازل عن مبلغ ٤ ملايين ريال سعودي وهو لا يتفق مع عمله كسائق.

تواصل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة مقتل سيدة علي يد زوجها، بعد وصلة من التعذيب، في بولاق أبو العلا، وطلبت النيابة تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة.



وتبين من مناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليها، أنها سيدة في العقد الثالث، مصابة بجروح وكدمات وسحجات، إثر تعرضها للضرب المبرح، مما أدى إلي نزيف تسبب في وفاتها، وأمرت النيابة بعرض الجثة علي الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وكذلك عرض المتهم علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات من عدمه.





قررت النيابة العامة بالشيخ زايد،برئاسة المستشار إيهاب العوضي حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من مساعدة الفنانة هالة صدقي، والتي تدعى "حسنية" ضد الفنانة، تتهمها فيه بالنصب وعدم إعطائها مبلغ 150 ألف ريال، مقابل الظهور معها في برنامج خليجي شهير.



وبينت تحقيقات النيابة، وبعد الاستماع لأقوال جميع الأطراف، بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم وجود جريمة المقدمة.

كشفت تحقيقات نيابة أكتوبر حول حريق نشب داخل مصنع مستلزمات طبية فى مدينة 6 أكتوبر، أن ماسًا كهربائيًّا بإحدى الماكينات وراء اشتعال النيران.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان اشتعال النيران.



كشفت تحقيقات نيابة النزهة حول مصرع شخص أسفل عجلات مترو الأنفاق بمحطة مترو الشمس أنه أقدم على إلقاء نفسه أسفل القطار.

وأضافت التحقيقات أن الشاب كان يمر بأزمة نفسية دفعته للتخلص من حياته.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاعترافات شخص زعم فيه أنه يخطف الأطفال في الجيزة بتحريض من أحد الأشخاص مقابل 11 ألف جنيه عن كل طفل، وأكد هذا الشخص أنه قام باختطاف عدد من الأطفال وتسليمهم لأحد الرجال في شارع أبو الذهب في المعتمدية بالجيزة.

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى ضبط عناصر تشكيل عصابي سرقوا 3 طلاب بالإكراه داخل حديقة عامة بالسويس.

تلقى قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس بلاغًا من (3 طلاب - مقيمين بدائرة القسم) بقيام 3 أشخاص "مجهولين"؛ يستقلون سيارة "ميكروباص" باستيقافهم حال تواجدهم بإحدى الحدائق العامة بدائرة القسم واستيلائهم على (2 هاتف محمول، جهاز "تابلت").

استجاب قطاع الأحوال المدنية لالتماس (مواطن) "من ذوي الهمم".. لمساعدته فى استخراج بطاقة الرقم القومى الخاصه به، حيث تم إيفاد مأمورية لمحل إقامته وإنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج البطاقة وتسليمها له بمحل إقامته.

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها حوالى 5 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.



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