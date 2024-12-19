التحقيقات تكشف سر تخلص شاب من حياته أسفل عجلات المترو بمحطة الشمس

كشفت تحقيقات نيابة النزهة حول مصرع شخص أسفل عجلات مترو الأنفاق بمحطة مترو الشمس أنه أقدم على إلقاء نفسه أسفل القطار.



وأضافت التحقيقات أن الشاب كان يمر بأزمة نفسية دفعته للتخلص من حياته.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.

سقوط شخص أمام قطار مترو الأنفاق بالخط الثالث



تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من قيادات أمن محطة مترو نادي الشمس أفاد بسقوط شخص أمام قطار مترو الأنفاق بالخط الثالث، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع الحادث مصحوبة بسيارة إسعاف.

وتم رفع جثمان الشاب من شريط السكة الحديد، وتم تسيير الحركة من جديد على الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

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