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حوادث

بعد وصلة تعذيب، تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها في بولاق أبو العلا

مقتل سيدة على يد
مقتل سيدة على يد زوجها

تواصل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة مقتل سيدة علي يد زوجها، بعد وصلة من التعذيب، في بولاق أبو العلا، وطلبت النيابة تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة.

وتبين من مناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليها، أنها سيدة في العقد الثالث، مصابة بجروح وكدمات وسحجات، إثر تعرضها للضرب المبرح، مما أدى إلي نزيف تسبب في وفاتها، وأمرت النيابة بعرض الجثة علي الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وكذلك عرض المتهم علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات من عدمه.

وقررت النيابة  العامة حبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، بعد سماع أقواله واعترافه بارتكاب الواقعه، بسبب شكه في تصرفاتها عقب خروجه من مصحه لعلاج الإدمان، وبفحصه هاتفها وجد أرقامًا مختلفة تهاتفها فواجهها بها وطعن في شرفها، وانهال عليها بالضرب، وقال إنه كان يضربها فقط ولم يقصد قتلها ولكنها فارقت الحياة بسبب الضرب.

وكان قسم شرطة بولاق تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل داخل أحد العقارات بالمنطقة، وبالانتقال عُثر على جثة الزوجة، وألقى القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

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