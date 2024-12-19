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حوادث

الداخلية تستجيب لـ التماس مواطن "من ذوى الهمم" لاستخراج بطاقة الرقم القومى وتسليمها له بمنزله

الداخلية تستجيب لـ
الداخلية تستجيب لـ التماس مواطن "من ذوى الهمم"

 استجاب قطاع الأحوال المدنية لالتماس (مواطن) "من ذوي الهمم".. لمساعدته فى استخراج بطاقة الرقم القومى الخاصه به، حيث تم إيفاد مأمورية لمحل إقامته وإنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج البطاقة وتسليمها له بمحل إقامته.   

 وقد لاقت تلك المبادرة استحسانا وقبولا من المواطن وأهليته وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة لالتماسهم.

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 جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة المواقف ذات الطابع الإنسانى والحالات المرضية وتفعيل كافة الإجراءات التى تسهم فى تيسير تقديم الخدمات للمواطنين خاصة كبار السن وذوى الهمم.  

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