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حوادث

القبض على تشكيل عصابي سرقوا 3 طلاب بالإكراه داخل حديقة عامة بالسويس

القبض على تشكيل عصابى،
القبض على تشكيل عصابى، فيتو

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى ضبط عناصر تشكيل عصابي سرقوا 3 طلاب بالإكراه داخل حديقة عامة بالسويس. 
 

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تلقى قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس بلاغًا من (3 طلاب - مقيمين بدائرة القسم) بقيام 3 أشخاص "مجهولين"؛ يستقلون سيارة "ميكروباص" باستيقافهم حال تواجدهم بإحدى الحدائق العامة بدائرة القسم واستيلائهم على (2 هاتف محمول، جهاز "تابلت").

القبض على تشكيل عصابي سرقوا 3 طلاب بالإكراه داخل حديقة عامة بالسويس

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص –  لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة الأربعين)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًّا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين، وضُبط بحوزتهم (السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة - المسروقات المستولى عليها).

 

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة. 

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تشكيل عصابي سرقة متعلقات المواطنين قسم شرطة الاربعين قسم شرطة فيصل مديرية أمن السويس

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