الخميس 19 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حريق مصنع شمع بشبرا الخيمة (صور)

حريق بشبرا الخيمة
حريق بشبرا الخيمة

 لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين باختناق في حريق مصنع شمع بـ مدينة شبرا الخيمة في القليوبية.

ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق وعدم امتداده إلى المنازل والمحلات المجاورة. 

حريق بشبرا الخيمة 

 وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت إخطارًا باندلاع حريق في منزل بشارع ورشة النجارة، داخل مصنع شمع بالدور الأرضي وغرفة بالدور الثاني.

وتم إخطار  مدير أمن القليوبية بالحريق وانتقلت 5 سيارات مطافئ، وتم السيطرة على الحريق الذي أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين باختناق، وتولت النيابة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجهزة الامنية بالقليوبية أمن القليوبية شبرا الخيمة قوات الحماية المدنية مستشفى ناصر العام مدير أمن القليوبية
ads

الأكثر قراءة

فيديو يثير الرعب عن خطف أطفال مقابل 11 ألف جنيه بالجيزة، والداخلية تكشف الحقيقة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حريق مصنع شمع بشبرا الخيمة (صور)

قمة الدول الثماني تعتمد إعلان القاهرة

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 19-12-2024 ببداية التعاملات

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 بالبورصات العالمية

التحقيقات تكشف سر تخلص شاب من حياته أسفل عجلات المترو بمحطة الشمس

إعلان القاهرة، قادة القمة يلتزمون بتحقيق أهداف التنمية المستدامة

منوعات

المزيد

موسكو تستعد لافتتاح مقر إقامة بابا نويل الروسي

الصخور المضيئة، عبد الرحمن سعد يحول الحجارة إلى نجف (فيديو وصور)

البرلمان الروسي يشدد المسئولية على بيع السجائر للقاصرين

ألمانيا تطلق سراح مئات السجناء بشكل مبكر لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024

سعر الأرز اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في الأسواق

أسعار الشوفان اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تصريحات السيسي خلال افتتاح قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم بيع السجاد المكتوب عليه لفظ الجلالة

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بالانتقال إلى حياة أفضل

أسماء سورة "التغابن" وفضلها والأحاديث الواردة بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية