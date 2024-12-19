مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حريق مصنع شمع بشبرا الخيمة (صور)

لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين باختناق في حريق مصنع شمع بـ مدينة شبرا الخيمة في القليوبية.

ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق وعدم امتداده إلى المنازل والمحلات المجاورة.

حريق بشبرا الخيمة

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت إخطارًا باندلاع حريق في منزل بشارع ورشة النجارة، داخل مصنع شمع بالدور الأرضي وغرفة بالدور الثاني.

وتم إخطار مدير أمن القليوبية بالحريق وانتقلت 5 سيارات مطافئ، وتم السيطرة على الحريق الذي أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين باختناق، وتولت النيابة التحقيق.

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