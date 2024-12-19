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حوادث

جنايات الفيوم الاقتصادية: براءة متهمين من اتهامات تحويلات عملات والاتجار بالنقد الأجنبي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات الفيوم الاقتصادية ببراءة متهمين من اتهامات بتحويلات عملات أجنبية وممارسة عمل من أعمال البنوك والاتجار في النقد الأجنبي في الجناية رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٢٤.

وترجع أحداث الواقعة إلى تحريات وحدة مكافحة غسيل الأموال مفادها أن المتهم الأول قام خلال الفترة من ١٢ يناير ٢٠٢١ لـ ٣١ يناير ٢٠٢١ بالتنازل عن مبلغ ٤ ملايين ريال سعودي وهو لا يتفق مع عمله كسائق.

تحويل العملات الأجنبية وممارسة أعمال البنوك والاتجار بالنقد الأجنبي

وبتكثيف التحريات ثبت اشتراك المتهم الأول مع الثاني، وهو يعمل تاجر مصوغات في تحويل العملات الأجنبية، وممارسة أعمال البنوك والاتجار بالنقد الأجنبي.. وبإلقاء القبض على المتهم الأول اعترف في محضر جمع الاستدلالات بأن الأموال كانت تخص المتهم الثاني وهو يعمل لحسابه.

 واعتمدت الحيثيات على ما ورد بمذكرة الدفاع والذي دفع بانتفاء أركان جريمة التحويلات والتعامل في النقد الأجنبي كونها تمت داخل المصارف الرسمية وأن جريمة تحويل العملات الأجنبية تقتضي في ركنها المادي تعامل تم بين راسل ومرسل إليه وبيان المبالغ التي تم تحويل خارج البنوك والمصارف الرسمية.

وباستجواب المتهم الأول بمحضر جمع الاستدلالات قد جاء باطلا في غير حالات التلبس، وكونه تم من غير سلطة التحقيق، ألا وهي النيابة العامة الأمر الذي يبطل الدليل المستمد منه.

 واستكمل محامي المتهمين دفاعه بانعدام الإسناد وخلو الأوراق من دليل أو أحراز يعزز التحريات أضاف بطلان القبض دون حالات التلبس التي وردت على سبيل الحصر، وليست على سبيل المثال.

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