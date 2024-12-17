الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

حماس: الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى ممكن في هذه الحالة

حماس، فيتو
حماس، فيتو

قالت حركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، إن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى ممكن إذا توقفت دولة الاحتلال عن وضع شروط جديدة.

عودة الأسري الإسرائيليين إلى ديارهم

ومساء أمس، أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أنه قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه إذا لم يعد الأسرى إلى ديارهم بحلول العشرين من يناير فسيكون الأمر جحيما، وذلك وفقا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

واستكمل ترامب: "إذا لم تحرر حماس الرهائن قبل أن أتولى السلطة فلن يكون الأمر لطيفا".

وأشار ترامب إلى أنه أجرى محادثة وصفها بالـ"جيدة للغاية" مع نتنياهو.

 

ترامب يتعهد بفعل هذا الأمر في اليوم الأول من ولايته الجديدة

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء الإثنين: "نحاول بكل قوة المساعدة في استعادة الرهائن ونعمل على وقف الحرب في غزة".

وأضاف ترامب: "سأعمل منذ اليوم الأول في ولايتي لوقف جميع الحروب، ونعمل أيضا على إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب الفظيعة في غزة".

وتابع ترامب: "إدارة بايدن تحاول بيع الجدار الحدودي مع المكسيك كخردة وسنعيد بناءه".

وفي الـ 2 من ديسمبر الماضي، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه إذا لم يتم إطلاق سراح رهائن غزة قبل 20 يناير المقبل سيكون هناك جحيم يدفع ثمنه الشرق الأوسط.

 

ضم الضفة الغربية وحل الدولتين

والخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه في إطار تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لا يستبعد سيناريو ضم الضفة الغربية لإسرائيل، رغم وصفه حدوث ذلك بأنه من غير المرجح.

وقال ترامب في مقابلة مع مجلة "تايم": "أريد سلاما طويل الأمد، لا أقول إن ضم الضفة الغربية هو سيناريو محتمل تماما، لكنني أريد سلاما طويل الأمد حتى لا يكون لدينا يوم 7 أكتوبر آخر بعد ثلاث سنوات".

وأضاف أن هناك مسارات مختلفة لحل النزاع، بما في ذلك حل الدولتين، كما أشار إلى أن الوضع في المنطقة ساء مقارنة بولايته الرئاسية الأولى.

وتابع: "عندما تركت منصبي، كانت لدينا إيران، التي لم تكن تشكل تهديدا كبيرا. لم يكن لديهم المال. ولم يمولوا حماس ولم يمولوا حزب الله".

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