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خارج الحدود

بلينكن يكشف شرط محمد بن سلمان لتطبيع السعودية مع إسرائيل

بن سلمان وبلينكن،
بن سلمان وبلينكن، فيتو

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، عن موقف بلاده من التطبيع بين السعودية وإسرائيل.

 تحقيق السلام في قطاع غزة 

ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، عن أنتوني بلينكن أن تحقيق السلام في قطاع غزة يُعد مطلبا سعوديا واضحا، إلى جانب وضع طريق موثوق به يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أنه دون هذا المسار أو الطريق المؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية لن تكون هناك أي علاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.

وقال أنتوني بلينكن: بالقدر الذي أصرت فيه السعودية على هذا الأمر قبل السابع من أكتوبر  فقد ازدادت قناعتها به الآن، وقد سمعت ذلك مباشرة من ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

 إقامة الدولة الفلسطينية

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنه سمع من محمد بن سلمان أنه "لن تكون هناك أي علاقات دون وجود مسار واضح وموثوق به نحو إقامة الدولة الفلسطينية".

وتجدد الحديث عن التطبيع بين السعودية وإسرائيل، حيث قال السفير السعودي في بريطانيا الأمير خالد بن بندر إن بلاده لن تطبع علاقتها مع إسرائيل دون حل الدولتين.

وجاءت تصريحات الأمير خالد بن بندر، خلال لقاء إذاعي أجراه مع بودكاست "باور بلاي"، في 22 أكتوبر الماضي، شدد فيه على أن السعودية لا ترى مجالا للتطبيع مع إسرائيل دون تسوية القضية الفلسطينية بموجب حل الدولتين على أساس حدود عام 1967".

موقف المسؤولين السعوديين  من التطبيع

وأوضح السفير السعودي، قائلا إن “موقف المسؤولين السعوديين وحتى الأمير محمد بن سلمان، صريح في هذا الصدد، حيث يتبنى وجهة النظر القائلة بأنه بدون حل الدولتين والتحرك نحو دولة فلسطين على أساس حدود عام 1967 وعاصمة في القدس، لا نرى أن هناك مجالًا للتطبيع”.

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بلينكن وزير الخارجية الأمريكي التطبيع بين السعودية وإسرائيل غزة قيام دولة فلسطينية الأمير محمد بن سلمان حل الدولتين

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