إصابة الأسير مروان البرغوثي وعدد من رفاقه إثر اعتداءات وحشية بسجن مجدو
أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، في بيان اليوم الاثنين، عن إصابة الأسير مروان البرغوثي وعدد من رفاقه بعد تعرضهم لاعتداءات وحشية في سجن مجدو سبتمبر الماضي.
إصابة الأسير مروان البرغوثي في سجون الاحتلال
تجدر الإشارة إلى أن البرغوثي هو سياسي وقيادي بارز في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، شارك في الانتفاضة الأولى عام 1987، وكان أحد أبرز وجوه الانتفاضة الثانية 2000.
ويرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات كبيرة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
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