الأحد 15 ديسمبر 2024
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اقتصاد

انخفاض ملحوظ يصل لـ 16 جنيهًا في أسعار زجاجة الزيت بالأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

تباين أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت اليوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفض سعر طن الأولين نحو 2000 جنيه، مقابل استقرار عباد الشمس والصويا والذرة.

انخفاض يصل لـ 16 جنيهًا في سعر زجاجة الزيت اليوم

بينما سجل سعر زجاجة الزيت انخفاضات ملحوظة في الأسواق، إذ تراوحت الانخفاضات ما بين 11 و16 جنيهًا في اللتر،  فما هي أحدث أسعار زجاجة الزيت في الأسواق؟

 

 

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

 

أسعار الزيت الخام في الأسواق

في البداية؛ تستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

 

 

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

 

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 59 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 60 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 63 ألف جنيه.

 

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

 

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 64 ألف جنيه، بانخفاض 2000 جنيه عن سعره السابق.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 64 ألف جنيه.

 

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

 

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفي نفس السياق؛ «فيتو» تستعرض أسعار الزيت في المحال التجارية وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

 

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

 

انخفاض سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، انخفض سعر زيت عباد الشمس بنحو 15 جنيهًا في اللتر مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 85.8 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 60 إلى 120 جنيهًا للتر.

 

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

 

16 جنيها انخفاضًا في سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

ووفق البوابة الحكومية، انخفض سعر زيت عباد الشمس سلايت بنحو 16 جنيها في اللتر مقارنة بسعره السابق، وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 92.5 جنيه، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 53 جنيهًا إلى 130 جنيها للتر.

 

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

 

سعر زيت الذرة بالأسواق

 ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر زيت الذرة  نحو 105.9 جنيه، انخفاض 13 جنيهًا عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 70 إلى 150 جنيهًا للتر.

 

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

 

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ بلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 109.3 جنيه، بانخفاض 11 جنيها عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 70 إلى 160 جنيهًا للتر.

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