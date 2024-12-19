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ثقافة وفنون

طرح برومو فيلم أحمد مالك الجديد "6 أيام" (فيديو)

احمد مالك
احمد مالك

 

طرحت الشركة المنتجة برومو فيلم “6 أيام” بطولة الفنان أحمد مالك، والذي يطرح في دور العرض السينمائي قريبا.

 

وظهر خلال البرومو بطلا الفيلم أحمد مالك، وآية سماحة، والعمل من إخراج كريم شعبان في أول تجربة سينمائية له.

 

تفاصيل فيلم 6 أيام

وتدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

 

 

وفي سياق آخر يعمل أحمد مالك على التحضير لمسلسل جديد بعنوان "وِلعة ومفتاح" يجمعه بالفنان طه دسوقى للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، والمسلسل فكرة أحمد مالك وإخراج شادى عبد السلامة وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر البدء فى تصوير أول المشاهد خلال الأيام المقبلة.

 

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فيلم 6 أيام أحمد مالك الفنان احمد مالك الفن

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