أحمد مالك يقابل طه الدسوقي في ملجأ ويصبحان أقرب الأصدقاء

يشارك النجمان طه الدسوقي وأحمد مالك في سباق رمضان القادم بمسلسل "ولعة ومفتاح"، الذي من المقرر أن يبدآن تصوير أحداثه منتصف الشهر الجاري.

ويقابل أحمد مالك طه الدسوقي في مرحلة الصغر داخل ملجأ للأطفال، ويتقرب الاثنين إلى أن يصبحا أقرب الأصدقاء.

مسلسل ولعة ومفتاح



مسلسل “ولعة ومفتاح” من تأليف محمود عزت، وفكرة أحمد مالك، وفكرته الأساسية تدور حول احتياجات الشباب، وإخراج عصام عبد الحميد.



وغاب أحمد مالك عن الأعمال الدرامية منذ 3 سنوات، حين عرض آخر مسلسل له “نسل الأغراب” الذى شارك فيه مع كل من الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة.

وكان آخر أعمال الفنان طه الدسوقي مسلسل “حالة خاصة” الذى قدمه مع الفنانة غادة عادل، وجسد فيه دور شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحصل العمل على إشادة الجمهور والنقاد.