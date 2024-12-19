الخميس 19 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

إعلام عبري: سقوط أجزاء صواريخ على مبنى الكنيست

الكنيست، فيتو
الكنيست، فيتو

 أفاد موقع واللا العبري، اليوم الخميس، بسقوط أجزاء صواريخ اعتراضية في ساحة مبنى الكنيست بالقدس بسبب محاولات اعتراض الصاروخ اليمني.

 

إطلاق صفارات إنذار في كريات شمونة شمالي إسرائيل

 وأفادت وسائل إعلام عبرية صباح اليوم الخميس، بإطلاق صفارات إنذار في كريات شمونة شمالي دولة الاحتلال.

 

تنفيذ عملية عسكرية استهدفت موقعين عسكريين في يافا

 وأعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين)، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت موقعين عسكريين في يافا المحتلة بنجاح.

وقال الناطق العسكري باسم أنصار الله: "استهدفنا موقعين عسكريين حساسين بيافا المحتلة بصاروخين باليستيين فرط صوتيين".

 

العدوان الإسرائيلي على اليمن

وأضاف الناطق العسكري باسم أنصار الله: "العملية النوعية التي نفذناها حدثت بالتزامن مع العدوان على ‎اليمن".

ومنذ قليل، قال الناطق العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين): إن العدوان الإسرائيلي لن يثني ‎اليمن عن أداء واجبه بالرد على المجازر في قطاع غزة.

 

غارة على منشآت إستراتيجية وبنية تحتية ومحطة كهرباء كبيرة في صنعاء

واستهدف الطيران الإسرائيلي محافظتي صنعاء والحديدة باليمن، اليوم الخميس، بـ15 غارة على منشآت إستراتيجية وبنية تحتية ومحطة كهرباء كبيرة في صنعاء.

وقالت وسائل إعلام يمنية تابعة للحوثيين: إن غارات جوية أصابت العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة في وقت مبكر اليوم الخميس.

وأضافت، أن الغارات استهدفت محطتين مركزيتين للطاقة جنوب وشمال العاصمة.

وقالت وكالة سبأ اليمنية للأنباء: إن أربع غارات استهدفت ميناء الحديدة واستهدفت غارتان منشأة رأس عيسى النفطية.

وأشارت مصادر إلى سقوط شهداء وجرحى من موظفي منشأة رأس عيسى النفطية بالحديدة جراء عدوان الاحتلال على المنشأة.

 

الهجوم الإسرائيلي على اليمن

وأدت الهجمات الإسرائيلية إلى انقطاع الكهرباء بشكل كامل في صنعاء، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه للمرة الأولى منذ أكتوبر يتم تنفيذ هجوم على اليمن.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم استهداف منشآت استراتيجية وبنية تحتية عسكرية وأحد الثكنات التابعة للحوثيين بالإضافة لمحطة كهرباء كبيرة في صنعاء والحديدة، وقد لمحت وسائل إعلام إسرائيلية غير رسمية إلى أن الهجوم إسرائيلي.

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الكنيسة القدس دولة الإحتلال كريات شمونة يافا العدوان الإسرائيلي على اليمن اليمن

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