2 في 1 ومثالي في هذه الظروف، معهد التغذية يوصي بهذا المشروب لمواجهة الفيروسات التنفسية

أوصى المعهد القومي للتغذية بتناول مشروب اللبن بالكركم في موسم الشتاء، حيث يساعد في رفع المناعة.

مشروب اللبن بالكركم لتقوية المناعة

وأكد المعهد القومي للتغذية أنه مع انتشار عدوى الجهاز التنفسي في الشتاء، تحتاج الأمهات أن تعطي أطفالها محفزات طبيعية للمناعة، وذلك لاختلاطهم في المدارس وتعرضهم لهبات الريح الباردة صباحا.

وأشار معهد التغذية إلى أن الحليب بالكركم أو الحليب الذهبي مشروب مثالي لدعم المناعة.

فوائد مشروب اللبن بالكركم

وكشف معهد التغذية عن أهم فوائد مشروب اللبن بالكركم منها مضاد للالتهابات، ويحمي من الأمراض المعدية كما أن اللبن غني بالبروتين والعسل يحفز المناعة.

وفي موسم الشتاء يلاحظ الكثير من الأشخاص أنهم ينسون شرب الماء طوال اليوم، مما يسبب الإصابة بالجفاف وتغير لون البول وضعف المناعة.

أهمية تناول الماء في موسم الشتاء

وأكد المعهد القومي للتغذية ضرورة الحرص على تناول الماء في الشتاء، حيث تساعد في دعم المناعة.

وقال معهد التغذية، إنه يختلف احتياج الأفراد إلى الماء حسب أحجامهم وأعمارهم ونشاطهم البدني.



وأوضح أنه لتجنب الجفاف يجب تناول ثمانية أكواب من الماء يوميًّا، مشيرًا إلى أنه مع برودة الجو يعزف الكثيرون عن تناول الماء، ويؤدى ذلك إلى الجفاف غير المرئي، ومن أهم علاماته أن يكون لون البول أصفر داكن.

أضرار نسيان شرب الماء

وأكد المعهد ضرورة ملاحظة تغير لون البول والحفاظ على الترطيب، مشيرًا إلى أنه من علامات حصول الجسم على احتياجه من الماء هو أن يكون لون البول أصفر فاتحًا.

من جانب آخر كشف المعهد القومي للتغذية عن مفاجأة؛ وهى أن البنجر لا يعالج الأنيميا، مشيرًا إلى أن البنجر من الخضراوات المفيدة والمغذية و لكنه ليس علاجًا للأنيميا، ويحتوي البنجر على كميات قليلة من الحديد مقارنة بما يحتاجه جسم الإنسان، حيث يحتاج الفرد إلى 8 ميليجرام من الحديد يوميًّا.

لا يمكن الاعتماد على تناول البنجر لعلاج حالات الأنيميا

وقال المعهد القومي للتغذية، إنه تحتوي ثمرة البنجر المتوسطة على 0.7 ميليجرام فقط من الحديد؛ لذلك لا يمكن الاعتماد على تناول البنجر لعلاج حالات الأنيميا.

وتتضمن فوائد تناول البنجر خفض ضغط الدم وتحسين الأداء الرياضي، من بين أمور أخرى.

والبنجر من الخضراوات المغذية للغاية ومليء بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية الأساسية، والعديد منها له خصائص طبية ويسهل إضافته إلى نظام الغذائي.

يحتوي البنجر على العديد من العناصر الغذائية وقليل من السعرات الحرارية كما أنه غني بشكل خاص بحمض الفوليك، وهو فيتامين يلعب دورًا رئيسيًّا في النمو والتطور وصحة القلب ويحتوي على كمية جيدة من الماغنيسيوم، كما يشارك في تكوين العظام وبالإضافة إلى ذلك، فهو يحتوي على نسبة عالية من النحاس، وهو معدن مهم مطلوب لإنتاج الطاقة.

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