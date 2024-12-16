أعراض وطرق علاج هبوط الرحم، ومتى تسبب العقم؟

الرحم عبارة عن بنية عضلية يتم تثبيتها في مكانها بواسطة عضلات وأربطة الحوض، وإذا تمددت هذه العضلات أو الأربطة أو ضعفت؛ فلن تكون قادرة على دعم الرحم، مما يتسبب في هبوط الرحم.

يحدث هبوط الرحم عندما يتدلى الرحم أو ينزلق من وضعه الطبيعي إلى المهبل (قناة الولادة).

قد يكون هبوط الرحم غير مكتمل أو كامل، ويحدث الهبوط غير المكتمل عندما يتدلى الرحم جزئيًا فقط إلى المهبل، يحدث الهبوط الكامل عندما يهبط الرحم إلى أسفل لدرجة أن بعض الأنسجة تبرز خارج المهبل، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

أعراض هبوط الرحم

قد لا تعاني النساء اللاتي يعانين من هبوط رحم بسيط من أي أعراض، وقد يسبب هبوط الرحم المتوسط ​​إلى الشديد أعراضًا، مثل:

الشعور بأن السيدة تجلس على كرة

نزيف مهبلي

زيادة الإفرازات

مشاكل في الجماع

خروج الرحم أو عنق الرحم من المهبل

الشعور بسحب أو ثقل في الحوض

الإمساك أو صعوبة التبرز

التهابات المثانة المتكررة أو صعوبة إفراغ المثانة

إذا ظهرت هذه الأعراض، يجب زيارة الطبيب والحصول على العلاج على الفور، فبدون الاهتمام المناسب، يمكن أن تؤثر الحالة على الأمعاء والمثانة.

هل هناك عوامل خطر لسقوط الرحم؟

يزداد خطر الإصابة بهبوط الرحم مع تقدم المرأة في السن وانخفاض مستويات هرمون الاستروجين لديها، هرمون الاستروجين هو الهرمون الذي يساعد في الحفاظ على قوة عضلات الحوض.

وقد يؤدي تلف عضلات وأنسجة الحوض أثناء الحمل والولادة أيضًا إلى هبوط الرحم، والنساء اللاتي لديهن أكثر من ولادة مهبلية أو بعد انقطاع الطمث هن الأكثر عرضة للخطر.

يمكن لأي نشاط يضغط على عضلات الحوض أن يزيد من خطر الإصابة بهبوط الرحم، وتشمل العوامل الأخرى التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة ما يلي:

السمنة

السعال المزمن

الإمساك المزمن

كيف يتم علاج سقوط الرحم؟

لا يكون العلاج ضروريًا دائمًا لهذه الحالة، وإذا كان هبوط الرحم شديدًا، وتشمل العلاجات غير الجراحية ما يلي:

فقدان الوزن لتخفيف الضغط عن هياكل الحوض

تجنب رفع الأشياء الثقيلة

ممارسة تمارين كيجل، وهي تمارين قاع الحوض التي تساعد على تقوية عضلات المهبل

ارتداء التحاميل المهبلية، وهي جهاز يتم إدخاله في المهبل يناسب عنق الرحم ويساعد في دفع الرحم وعنق الرحم إلى الأعلى وتثبيتهما

لقد تمت دراسة استخدام هرمون الاستروجين المهبلي جيدًا وأظهر تحسنًا في تجديد الأنسجة المهبلية وقوتها، وفي حين أن استخدام هرمون الاستروجين المهبلي للمساعدة في زيادة خيارات العلاج الأخرى قد يكون مفيدًا، إلا أنه بمفرده لا يعكس وجود هبوط الرحم.

تشمل العلاجات الجراحية تعليق الرحم أو استئصال الرحم، وأثناء تعليق الرحم، يعيد الجراح الرحم إلى موضعه الأصلي عن طريق إعادة ربط الأربطة الحوضية أو استخدام المواد الجراحية، بينما في استئصال الرحم، يزيل الجراح الرحم من الجسم من خلال البطن أو المهبل.

غالبًا ما تكون الجراحة فعالة، ولكن لا ينصح بها للنساء اللاتي يخططن لإنجاب الأطفال، ويمكن أن يضع الحمل والولادة ضغطًا هائلًا على عضلات الحوض، مما قد يؤدي إلى إبطال الإصلاحات الجراحية للرحم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.